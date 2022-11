SCM Poli nu mai sperie pe nimeni. Eşec şi cu Vasluiul Pe hartie, prim-divizionara de handbal masculin SCM Poli era favorita certa in patida cu CSM Vaslui, numai ca pe teren lucrurile au stat cu totul altfel. Vasluienii, locul 12, au jucat cu mult curaj si au obtinut o victorie in ultimele secunde. Partida a fost foarte echilibrata, nicio echipa nereusind sa aiba mai mult de ... The post SCM Poli nu mai sperie pe nimeni. Esec si cu Vasluiul appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCM Politehnica Timișoara va fi gazda pentru CSM Vaslui, duminica, la ora 16.00, la sala Constantin Jude. Partida conteaza pentru etapa a XI-a a Ligii Naționale și va fi arbitrata de cuplul A. Draganescu (Gorj), F. Radulescu (Mehedinți). „Jocul de duminica va fi unul foarte greu, dar pe care trebuie…

- 1-0. Cu acest scor s-a impus CFR in etapa a VI-a a campionatului de elita in futsalul romanesc, intr-o partida disptata luni seara. Darius Nastai a inscris cand mai erau cinci minute de disputat din meciul de la Buzau, unde feroviarii au intalnit Luceafarul. In ciuda scorului mic, partida a avut ritm.…

- Dupa calificarea la turneul final al Cupei Romaniei, echipa viola revine la partidele de campionat cu o deplasare pe terenul nou-promovatei ABC Laguna București. Partida va avea loc sambata, 8 octombrie, de la ora 17.00 și conteaza pentru etapa secunda a Ligii Naționale. Laguna este condusa de un antrenor…

- SCM OHMA Mozzart Timisoara a dominat partida cu CSM Tg. Jiu in turneul de la Medias si s-a impus cu 80-72. Partida a contat pentru Cupa Romaniei, iar in grupa din localitatea ardeleana, luni seara echipa banateana va intalni intr-un meci cu calificarea in Final 8 pe masa CSU Sibiu. Revenind la meciul…

- Nicio surpriza in jocul Politehnicii, care pierde al doilea meci la rand cu acelasi scor, in fata unei nou-promovate, 0-1. Daca saptamana trecuta, violetii pierdeau in fata lui Sparac Progresul pe teren propriu, astazi baietii lui Bogdan Andone au fost invinsi la Galati, de SC Otelul. Partida a fost…

- OCHIUL VIGILENT…Vasluiul e un mare santier. Aproape nicio strada din oras nu a ramas fara sa fie rascolita. Peste tot sunt stive de pavele, de la trotuarele dezafectate, tuburi mari de ciment, țevi, gropi si pamblici de atentionare care delimiteaza zonele de santier. Vasluienii, strangatori, mai pun…

- SE JOACA… Retrasa din Liga 3, Sporting Juniorul Vaslui iși va continua activitatea in Liga 5. Vasluienii se vor prezenta și la meciul din turul 2 al Cupei Romaniei la fotbal, impotriva Științei Miroslava. Partida va avea loc miercuri, 31 august, de la ora 17:30, la Uricani. Sporting Juniorul Vaslui…

- Programul de pregatire al baschetbaliștilor de la SCM OHMA Timisoara s-a suplimentat cu o partida de verificare programata sambata, 10 septembrie. Leii din Banat se vor deplasa in Serbia, unde vor intalni KK Spartak Office Shoes Subotica. Spartak este un club cu tradiție de 77 de ani, iar echipa de…