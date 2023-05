Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a XXVIII-a ediție a Zilelor Centrului „George Apostu” va debuta astazi, 9 mai 2023, incepand cu ora 17.00, in sala de expoziții a Muzeului de Arta Contemporana „George Apostu”, cu expoziția de pictura a artistului ieșean Constantin Tofan – „Glose retrospective”. Expoziția este un periplu sentimental…

- Judoka antrenați de Dorin Cruceanu la CSM Bacau și Palatul Copiilor iși continua testele in vederea Campionatelor Naționale Under 13 și U15 programate in aceasta luna. Astfel, la finalul saptamanii trecute, 42 de elevi ai lui Dorin Cruceanu s-au prezentat la turneul „Cupa Bucovinei” derulata in localitatea…

- La editia 2023 a manifestarii, tinuta la Biblioteca Judeteana „Nicolae Milescu Spatarul” Vaslui, s-a vorbit, printre altele, despre uriasul noroc al bacauanilor de a avea de ceva vreme o localitate atinsa de pasul eminescian: Lipova. Dupa cum se stie, poetul a fost revizor scolar in anii 1875-1876 pentru…

- In data de 29 Aprilie 2023 in localitatea Ipotești din Județul Suceava a avut loc a treia ediție a Cupei de Judo „Bucovina”. La evenimentul sportiv au participat 28 de echipe formate din peste 500 de copii veniți atat din Romania, cat și de peste hotare, din țari ca Republica Moldova sau Ucraina. Din…

- UMB, compania responsabila de construirea lotului de autostrada Nadașelu – Zimbor pe A3 – Transilvania, a ajuns la 50% stadiu fizic de execuție, ceea ce face ca acest șantier sa fie cel mai avansat din Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Lotul de autostrada cu o lungime de 30 de kilometri…

- Parlamentarii examineaza patru noi inițiative legislative care ar putea extinde lista localitaților ai caror cetațeni pot beneficia de pensionare anticipata cu inca 20 de orașe și comune, adaugandu-le la cele 111 deja existente, informeaza ProTV. Printre orașele care se afla deja pe lista se numara…

- In dupa-amiaza zilei de duminica, 5 martie, dupa o lunga și grea suferința, a trecut la cele veșnice, Vasile Padurariu, unul dintre cei mai vechi asistenți medicali și promotori ai turismului balnear din județul Bacau. Pe 19 iunie a.c. ar fi implinit 70 de ani… Vasile Padurariu a activat timp de peste…

- Rebeca Drobota a devenit campioana a Romaniei la categoria 52 kg, in timp ce colega sa de club, Ioana Cociorba a urcat pe treapta a doua a podiumului național la +70 kg Daca este adevarat ca ziua buna se cunoaște de dimineața, atunci secția de judo a Sport Club Municipal Bacau va avea parte de […] Articolul…