- Partida SCM OHMA Timișoara – CSM Ploiești deschide etapa a VI-a din Liga Naționala de baschet masculin. Jocul va avea loc vineri, 29 octombrie, de la ora 18.00, la sala Constantin Jude. Antrenorul gazdelor, Dragan Petricevic, a facut declarații inaintea jocului cu nou-promovata din Ploiești. Despre…

- Curg cererile de inscriere in USR Timiș. Reprezentanții formațiunii politice susțin ca doar la finele saptamanii trecute, USR Timiș a primit 25 de cereri de inscriere in partid, 17 din Timișoara și inca opt in județ. De asemenea, inca zece membri noi au fost acceptați in partid de catre Biroul Local…

- CFR Timișoara a ajuns la noua puncte acumulate in Liga I la futsal. Echipa banațeana s-a impus cu 4-2, in deplasare la Sportul Ciorasti, rivala din lupta pentru promovare din primavara. Meciul s-a jucat in sala din Focsani iar formatia gazda, din Vrancea, a deschis scorul in minutul 5 prin Dudau cu…

- SCM OHMA Timisoara a trecut azi la pas de CSM 2007 Focsani in al treilea meci din aceasta editie a Ligii Nationale. „Leii” au acum doua victorii dupa succesul, scor 85-70, cu trupa din Vrancea, partida in care nu s-a pus aproape niciodata problema invingatoarei. Doar primul sfert a fost sub asteptari…

- Comportare de zile mari pentru Ilie Torcica la ediția din acest an a Campionatului Național de Judo pentru veterani, gazduita de Sala „Constantin Jude” din Timișoara.Judocanul Clubului Sportiv Targoviște a devenit campion al Romaniei la categoria 81 de kilograme -M6. In disputa pentru medalia de aur,…

- SCM Timisoara a pierdut primul meci din noul sezon al Ligii Nationale, disputat acasa cu FC Arges. „Leii” nu au inceput rau, au fost condusi la o diferenta mare apoi, dar au avut si sansa de a rasturna soarta partidei si de a se impune in final. Darrion Strong a avut sansa punctelor victorioase, dar…

- SCM Timisoara s-a impus clar in prima mansa din turul I al Cupei Romaniei. A fost 93-54 pe parchetul celor de la CSM VSKC Miercurea Ciuc si calificarea in faza urmatoare e in mare parte rezolvata. Banatenii pregatiti de Dragan Petricevic si-au adjudecat fiecare sfert al jocului: 24-20, 23-9, 31-14 si…

- SCM Timisoara s-a clasat pe locul 2 in cadrul turneului amical disputat duminica si luni la Sibiu. „Leii” au castigat primul meci test al perioadei, cu SCMU Craiova iar ieri seara au fost invinsi de gazda Memorialului „Elemer Tordai”, BC CSU, scor 70-88. Baschetbalistii alb-violeti au castigat cu 77-70…