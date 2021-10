Stiri pe aceeasi tema

- Politehnica Timisoara nu-si revine in Liga 2. Spre deosebire de Cupa Romaniei, unde a inregistrat calificari, alb-violetii au suferit in campionat un nou esec pe final. A fost 1-2 pe terenul lui Viitorul Pandurii de aceasta data, desi italianul Erik Gerbi reusise sa egaleze pentru banateni inainte de…

- Liga I, etapa a X-a: Rapid – FC Voluntari (vineri, 20:00); FC Arges - Chindia Targoviste (sambata, 17:00); FCSB – Academica (sambata, 21:00); Farul – CS Mioveni (duminica, 15:30); FC Botosani – FCU Craiova (duminica, 18:00); UTA – CFR Cluj (duminica, 21:00); Gaz Metan – Sepsi OSK (luni, 18:00); CSU…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 99 de cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 2.184 teste efectuate (din care 751 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (50) și Lugoj (11). Coeficientul infectarilor…

- Festivalul Internațional de Film de Animație – ABIFF 2021 continua, pe langa difuzarea filmelor de animație in mai multe orașe din țara, cu organizarea unor evenimente educative, adresate elevilor de liceu și studenților. Astfel, in lunile septembrie – octombrie vor avea loc o serie de intalniri și…

- Evenimentul se va desfașura in 4 și 5 septembrie, in livada din centrul localitații Livezile, aflate la 58 de kilometri de Timișoara, o comuna frumoasa, care are rețea de apa și internet de mare viteza, dar nu exista o biblioteca publica sau o sala de cinema. Aici se afla insa unicul Muzeu-atelier de…

- Baschet SCM Timisoara si-a marit randurile. Noul sosit se numeste Ivan Lilov, e bulgar, are 33 de ani si evolueaza pe postul de shooting guard. Acesta a mai activat in Liga Nationala la Gaz Metan Medias si a sosit pe Bega din tara natala, de la BC Yambol. Lilov are 1,96 metri, 100 kg și […] Articolul…

- SCM Timisoara infrunta maine rivala CSM Stiinta Baia Mare pe arena „Gheorghe Rascanu”. La meci sunt asteptati si spectatorii, in conditiile impuse de protocolul actual. Altfel, banatenii au anuntat ca l-au inregimentat pe fratele mai mic al lui Gabriel Conache – Alin Conache. Alin Conache (19 ani) vine…

- SSU Politehnica si-a completat lotul cu o noua „aripa”. Alb-violetilor li s-a alaturat si Daniel Benzar, care in sezonul trecut a fost componentul Rapidului si care a semnat la randul sau pe doi ani de zile. Daniel Dumitru Benzar (23 ani) e a saptea sosire sub comanda lui Dorin Toma, dupa Zaluschi,…