SCM OHMA Timişoara începe deja mâine lupta din sferturi cu CSO Voluntari. „Leii”, lăudaţi de adversari „Leii din Banat” si-au „depasit conditia” in acest sezon inclusiv conform unor adversari. Calificata in play-off de pe o pozitie decenta, in ciuda problemelor de toate felurile, SCM Timisoara intalneste maine, in deplasare, a treia clasata din sezonul regular – CSO Voluntari, formatie cu potenta financiara superioara. Banatenii au terminat prima parte a sezonului pe […] Articolul SCM OHMA Timisoara incepe deja maine lupta din sferturi cu CSO Voluntari. „Leii”, laudati de adversari a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

