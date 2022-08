Stiri pe aceeasi tema

- Baschetbalistul american nascut la 6 aprilie 1993 in statul Texas masoara 1,96 metri și evolueaza pe poziția 2. McClellan a absolvit puternica universitate Gonzaga și va evolua cel puțin un sezon la echipa banațeana. Pana sa ajunga aici, americanul a mai evoluat in Belgia, Germania, Grecia, Mexic, Lituania,…

- SCM Timisoara a mai facut o achizitie pentru sectia de rugby cu ceva mai putin de doua saptamani inainte de restartul campionatului. „Leii” l-au luat pe Marco Fuhri, de la Dinamo, un taloner originar din Africa de Sud care a semnat un contract valabil pe un an si jumatate. Dupa Dragos Lucan, de la Steaua,…

- SCM OHMA Timisoara a anuntat azi transferul lui Alexandre-Christian Maticiuc, baschetbalist care in ultimii sase ani a evoluat in SUA, unde a si studiat. Maticiuc a implinit 23 de ani pe 24 iunie 1999 si masoara 1,96 metri. S-a nascut la Monte Carlo, dar are cetatenia romana si evolueaza pe pozitiile…

- SCM Timisoara a anuntat azi al doilea „transfer sarbesc” al perioadei. Dupa pivotul Igor Kesar, „leii” mizeaza in noul sezon si pe un playmaker cu aparitii la prima reprezentativa din statul vecin – Ilija Djokovic. Djokovic (26 ani, 1,88 m inaltime) este conducator de joc si vine de la Borac Cacak,…

- „Leii din Banat” au anuntat a doua mutare a verii. SCM Timisoara l-a transferat pe pivotul sarb Igor Kesar, ultima data jucator in Macedonia de Nord. Dupa Antonio Nasturescu, prima noutate „externa” pentru noul sezon, clubul alb-violet de baschet a adus si un nou strain. Kesar (29 de ani și 2,1 metri)…

- „Vulturii” merg in faza nationala dupa izbanda de ieri, organizata pe „Comunalul” din Sag. CSM Lugoj s-a impus cu 4-1 (2-0) in fata celor de la CSU Universitatea de Vest din Timisoara, club aflat in parteneriat cu „Ripi”. Pentru formatia din al doilea municipiu al judetului a deschis scorul portarul!…

- SCM USAMVB Timisoara a anuntat un nou transfer. Dragos Lucan, un taloner in varsta de 24 de ani de la CSA Steaua Bucuresti se alatura „leilor” incepand cu luna iulie. Lucan s-a nascut pe 18 martie 1998, la Brașov, si a inceput rugbiul in orașul natal. A plecat repede la București (in 2014), iar din…

- Fundația Județeana pentru Tineret Timiș și Centrul de informare EUROPE DIRECT Timișoara sarbatoresc alaturi de tineri Ziua Europei cu activitați la Fundația pentru Tineret Timiș (FITT). Se va face schimb de experiența intre elevi și are loc și inaugurarea unei expoziții.