- Baschetul continua si in perioada sarbatorilor de iarna, iar SCMU Craiova se pregateste de o „dubla“ tare cu BC Timisoara pana la finalul anului, in sferturile Cupei Romaniei. Mansa tur, cea de pe Bega, se va desfasura joi, de la ora 17.00, in timp ce returul din Banie va avea loc pe 29 decembrie, de…

- Duelul Chindia Targoviște și FC U Craiova din etapa a 20-a a campionatului a fost marcat de erorile de arbitraj ale lui Horaliu Feșnic. Totul a culminat in prelungiri cand oltenii au fost puși sa repete un penalty.Oltenii au deschis scorul in disputa de pe arena „Ilie Oana” din Ploiești, […] Articolul…

- SCMU Craiova si Timisoara se pregatesc de o perioada extrem de complicata acum, pe finalul anului, iar partea interesanta este ca cele doua formatii se intalnesc de trei ori in 12 zile. Daca weekendul acesta, in Banat, va avea loc meciul din campionat, in datile de 23, respectiv 29 decembrie se vor…

- Echipa masculina de handbal a Craiovei isi cam poate lua deja gandul de la un posibil baraj de promovare in Liga Zimbrilor. Gruparea alb-albastra a pierdut dramatic pe terenul celor de la SCM Timisoara, scor 4-38, dupa un meci extrem de disputat, cu goluri multe, in special pe final de joc. Oltenii…

- Dupa ce a trecut cu bine peste duelul cu Concordia Chiajna, trimițand-o la noua lungimi in spate pe una dintre principalele contracanditate la promovare, formația noastra are parte de un nou joc care ii poate „curața” drumul spre Liga I. La Mediaș, Petrolul o va intalni pe AFC Hermannstadt, intr-un…

- Voleibalistii de la SCMU Craiova debuteaza, miercuri, in faza sferturilor din Cupa Romaniei impotriva echipei Stiinta Bucuresti. Disputa din mansa tur are loc in Banie, in Sala Polivalenta, de la ora 18.00. Returul de la Bucuresti este programat anul viitor, dupa jumatatea lunii ianuarie. Dupa ce anul…

- Se pare ca acest weekend este extrem de benefic pentru echipele SCM. Dupa victoria clara a voleibaliștilor de la Timișoara și a fetelor lui Zlotea de la Bacau, a venit și timpul echipei de baschet sa impresioneze tot in deplasare. Trupa lui Kakiouzis nu a avut niciun fel de emoție in partida cu CSM…

- In 6 octombrie 1946 a fost sfințita Catedrala Mitropolitana Ortodoxa din Timișoara de catre patriarhul Romaniei, Nicodim Munteanu, in prezența mitropolitului Vasile Lazarescu și a numeroși reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Romane și a altor culte din Banat. La impresionanta slujba de tarnosire a participat…