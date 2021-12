SCM OHMA Timişoara a pierdut primul duel din „tripla” de pe final de an cu SCMU Craiova SCM Timisoara a fost depasita in aceasta seara, pe teren propriu, de formatia olteana dupa o prima parte mai slaba. SCMU Craiova s-a impus cu 82-76 dup ce a avut 21 de puncte avantaj la pauza! Cele doua se vor mai intalni de doua ori in 2021. La jocul de azi, dar si la urmatorul […] Articolul SCM OHMA Timisoara a pierdut primul duel din „tripla” de pe final de an cu SCMU Craiova a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCMU Craiova si Timisoara se pregatesc de o perioada extrem de complicata acum, pe finalul anului, iar partea interesanta este ca cele doua formatii se intalnesc de trei ori in 12 zile. Daca weekendul acesta, in Banat, va avea loc meciul din campionat, in datile de 23, respectiv 29 decembrie se vor…

- Dupa ce a trecut cu bine peste duelul cu Concordia Chiajna, trimițand-o la noua lungimi in spate pe una dintre principalele contracanditate la promovare, formația noastra are parte de un nou joc care ii poate „curața” drumul spre Liga I. La Mediaș, Petrolul o va intalni pe AFC Hermannstadt, intr-un…

- In primele doua meciuri din aceasta luna ale nationalei de rugby, doar Gabriel Rupanu, de la SCM Timisoara, a fost selectionat si s-a aflat pe teren pentru testul cu Uruguay si meciul din Rugby Europe Championship cu Tarile de Jos. Situatia s-a schimbat radical in privinta jucatorilor chemati de pe…

- Data de 12 noiembrie marcheaza o tripla sarbatoare in istoria Armatei Romaniei: in anul 1859, prin Inaltul Ordin de Zi nr. 83 al domnitorului Alexandru loan Cuza, este inființat Corpul de stat major general al Armatei Principatelor Unite, actualul Stat Major General, s-au pus bazele Serviciului Topografic…

- Divizia A1 (f): Rezultatele etapei a cincea a campionatului 2021/ 2022Sambata, 6 noiembrieRapid – Știința Bacau 3-0 (25-16, 25-19, 27-25)„U” Cluj – Volei Alba Blaj 0-3 (17-25, 11-25, 11-25)CSO Voluntari – CSM Targoviște 3-2 (21-25, 25-20, 25-23, 21-25, 15-13)Dinamo – SCMU Craiova 3-1 (25-17, 25-21,21-25,…

- Episodul injuraturilor dintre Sapunaru și ciracii lui Mititelu Junior a luat fața meciului. C-așa-i in fotbal! In fotbalul nostru Te uiți la meci. Meciul este frumos, chiar este. Are ritm, ocazii de poarta, jucatorii pun osul. Rapidul joaca mai bine decat FCU Craiova și pare alta echipa decat aceea…

- Prefectura Timiș a anunțat ca, in ultimele 24 de ore, in județ au fost confirmate 583 cazuri noi de infectare cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, din 1.426 teste efectuate (din care 440 teste rapide). Cele mai multe cazuri noi sunt din Timișoara (266), Giroc (36), Lugoj (32), Dumbravița…

- SCM Timisoara a pierdut primul meci din noul sezon al Ligii Nationale, disputat acasa cu FC Arges. „Leii” nu au inceput rau, au fost condusi la o diferenta mare apoi, dar au avut si sansa de a rasturna soarta partidei si de a se impune in final. Darrion Strong a avut sansa punctelor victorioase, dar…