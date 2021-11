Stiri pe aceeasi tema

- SCM Timisoara se deplaseaza la Cluj-Napoca, pentru confruntarea cu campioana naționala, U-BT. Partida conteaza pentru etapa a VII-a a Ligii Naționale de baschet masculin și va avea loc duminica, 7 noiembrie, de la ora 17.20. Formația banateana are patru victorii și o infrangere, in vreme ce ardelenii…

- SCM OHMA Timisoara a obtinut al patrulea succes din cinci partide disputate in noua stagiune a Ligii Nationale. „Leii” au castigat destul de usor jocul de pe teren propriu cu CSM Ploiesti, o revelatie a startului de sezon, scor 95-72. „Leii”, al caror „principal” Dragan Petricevic a fost numit recent…

- Tabloul principal al turneului Transylvania Open a fost tras la sorți in aceasta dupa-amiaza. Simona Halep (19 WTA) va debuta impotriva Gabrielei Ruse (83 WTA), in timp ce Emma Raducanu (24 WTA) va avea o adversara dificila, pe Polona Hercog (123 WTA). Transylvania Open, turneu WTA de 250 de puncte…

- SCM OHMA Timisoara a trecut azi la pas de CSM 2007 Focsani in al treilea meci din aceasta editie a Ligii Nationale. „Leii” au acum doua victorii dupa succesul, scor 85-70, cu trupa din Vrancea, partida in care nu s-a pus aproape niciodata problema invingatoarei. Doar primul sfert a fost sub asteptari…

- SCM Timisoara a pierdut primul meci din noul sezon al Ligii Nationale, disputat acasa cu FC Arges. „Leii” nu au inceput rau, au fost condusi la o diferenta mare apoi, dar au avut si sansa de a rasturna soarta partidei si de a se impune in final. Darrion Strong a avut sansa punctelor victorioase, dar…

- In 6 octombrie 1946 a fost sfințita Catedrala Mitropolitana Ortodoxa din Timișoara de catre patriarhul Romaniei, Nicodim Munteanu, in prezența mitropolitului Vasile Lazarescu și a numeroși reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Romane și a altor culte din Banat. La impresionanta slujba de tarnosire a participat…

- In ziua de 14 August 2021 la ora 03:26:49 (ora locala a Romaniei) s-a produs in BANAT, CARAȘ-SEVERIN un cutremur slab cu magnitudinea ml 2.0, la adancimea de 10km. Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 124km NV de Craiova, 135km SE de Timișoara, 158km E de Belgrade, 163km…

