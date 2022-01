SCM Timisoara a inceput noul an cu o victorie obtinuta usor in deplasare, la Rapid. Banatenii s-au impus cu 79-61 (55-32) la capatul unui meci pe care l-au dominat si in care au condus constant echipa adversa cu peste 20 de puncte. Jocul din sala „Rapid” a fost primul al rundei a 13-a, asadar prima […] Articolul SCM OHMA Timisoara a inceput anul cu o victorie facila in Giulesti a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro .