- SCM Timisoara se reintalneste maine cu rivala CSM Stiinta Baia Mare la doar patru saptamani de la finala Cupei Romaniei, castigata de banateni pe arena „Arcul de Triumf”. De aceasta data duelul va fi in Maramures si va conta pentru runda a 2-a a Ligii Nationale de rugby. Noua competitie aduce deja duelul…

- SCM Timisoara a cedat in deplasarea dificila de la Oradea, scor 72-78 cu CSM. Din cauza absentelor, antrenorul Dragan Petricevic nu a putut miza decat pe zece oameni. In restanta din urma cu doar trei zile bihorenii castigasera pe Bega, mai „strans”, 67-62. In continuare cu un lot incomplet, „Leii din…

- SCM OHMA Timisoara, in continuare cu absente notabile, nu a reusit sa provoace pagube vicecampioanei CSM Oradea in restanta din runda a XIV-a a Ligii Nationale. Oaspetii s-au impus dupa un final strans, scor 62-67. Primul sfert a fost castigat de oaspeti cu 17-12. In al doilea oradenii s-au distantat…

- CSO Voluntari a invins U-BT Cluj-Napoca, scor 84-81, intr-o partida restanta din cadrul etapei a 4-a in sezonul regulat al Ligii Naționale de baschet masculin și care ar fi trebui sa se dispute in toamna lui 2021.

- SCM Timisoara a reusit o noua victorie notabila. Desi Galatiul e o formatie din subsolul Ligii Nationale, moldovenii au mai pus probleme banatenilor ca a doua favorita. Seara aceasta a fost totusi a gazelor, care au revenit pe tabela si au ajuns la opt succese la rand: 78-74. Primul sfert s-a termina…

- O saptamana full, care a inceput binisor, cu o remiza la Timisoara si a continuat ideal, cu o victorie la Sala Sporturilor, cu CSM Bucuresti, s-a incheiat perfect pentru HC Buzau! Duminica seara, intr-una dintre cele mai dure deplasari din campionat, echipa buzoiana a intalnit-o pe CSU Suceava, in etapa…

- „Verde de veghe” este expoziția Danielei Rațiu, care va fi deschisa vineri, 18 februarie, la Galleria 28, in parteneriat cu Grupul Noima, iar cuvantul de deschidere va fi rostit de scriitorul Robert Șerban. „Nu demult, Daniela Rațiu a luat cu harnicie, «da capo», drumurile de mii de ori strabatute ale…