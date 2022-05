SCM Craiova, învinsă la 10 goluri de Rapid. Duminică se joacă ultima etapă SCM Craiova nu a putut sa se ridice la nivelul Rapidului, joi seara, si a cedat cu scorul de 36-26 in penultima etapa din Liga Florilor. In conditiile in care cele mai bune sportive ale Craiovei au lipsit si la acest joc, misiunea era una imposibila pe terenul liderului la zi a Ligii Florilor. Partida a fost dominata clar de gruparea giuleșteana și nu s-a pus niciodata problema invingatoarei. Daca la pauza diferenta dintre cele doua formatii era de cinci goluri, scor 15-10, pana la final gazdele si-au dublat avantajul si s-au impus la 10 goluri. Rapid: Foggea – Carlos 7, Badea 7, Korsos 5, Constatinescu… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- SCM Craiova și Dunarea Braila au oferit, miercuri seara, un meci pe cinste in Sala Polivalenta din Banie. Cele doua formații au remizat spectaculos, scor 27-27, la capatul unui meci deschis, in care rezultatul nu a putut fi anticipat pana la ultima aruncare. Reamintim ca in tur, SCM Craiova s-a impus…

- Finalul campionatului din Liga Nationala de handbal feminin se apropie cu pasi repezi, iar in perioada urmatoare se vor disputa ultimele jocuri oficiale din acest sezon. Miercuri, de la ora 18.30, in Sala Polivalenta se va disputa partida dintre SCM Craiova si Dunarea Braila, din etapa a 24-a a Ligii…

- Echipa feminina de handbal SCM Craiova a pierdut cu scorul de 28-21 meciul jucat la Bistrița, in cadrul etapei cu numarul 23 din Liga Florilor. Formația lui Bogdan Burcea nu a avut nicio șansa pe tot parcursul meciului, pentru ca gazdele confruntarii au jucat la un nivel bun și nu au cedat in niciun…

- Lidere in Liga florilor, handbalistele echipei de sub Podul Grant au demonstrat ca au și talent artistic. Doar patru meciuri le mai despart pe rapidiste de titlul de campioane in acest an, iar presiunea indeplinirii acestui vis este din ce in ce mai accentuata. Fetele au gasit cum sa se mai relaxeze…

- SCM Craiova a pierdut la limita duelul cu Magura Cisnadie, din etapa a 22-a a Ligii Florilor, scor 24-25, iar șansele la locurile 1-8 s-au impuținat și mai mult. Formația alb-albastra s-a aflat aproape in permanența la conducerea jocului, dar, pe final, oaspetele au izbutit golul victoriei. Prima repriza…

- Totul a mers struna pentru handbalistele de la SCM Craiova, in deplasarea de la Știința București. Oltencele s-au impus in capitala cu scorul de 35-19 (19-8), la capatul unui meci in care singura necunoscuta a fost rezultatul final. Partida a contat pentru etapa a 21-a din Liga Florilor. Inca din prima…

- CS Gloria 2018 Bistrița-Nasaud a caștigat meciul jucat acasa, in Sala Polivalenta din Bistrița, impotriva echipei CSM Slatina. Partida a fost controlata in totalitate de bistrițence. Bistrița s-a distanțat rapid la scor de Slatina inca din primele minute. Atat ratarile cat și forma buna a portarului…

- SCMU Craiova iși continua forma buna din campionat și dupa etapa a 20-a. Formația alb-albastra s-a impus, sambata seara, in Sala Polivalenta, in fața Rapidului, scor 3-0 (25-20, 25-16, 26-24) și astfel a bifat cel de-al 6-lea succes consecutiv in propriul fief. Chiar daca prezența in play-off-ul Diviziei…