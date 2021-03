Stiri pe aceeasi tema

- ​Universitatea Cluj s-a impus, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în fața echipei CSM Slatina. Meciul a avut loc în etapa a 17-a din Liga 2.Pentru 'U' Cluj au marcat Ogbu '33 și Golan '90+5, în timp ce golul oaspeților a fost înscris de Manea.În…

- Marți și miercuri s-au disputat jocurile etapei a 11-a din Liga Florilor MOL. Minaur ar fi trebuit sa intalneasca pe Crișul Chișineu Criș, insa echipa din județul Arad s-a retras din competiție. Urmatorul meci pentru Minaur este pe 9 martie, cu Dacia Mioveni. Clasamentul n-a suferit mai modificari,…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins marti, in etapa a XI-a a Ligii Nationale, formatia Magura Cisnadie, scor 31-25 (21-11), desi a aliniat un lot din care au absentat noua jucatoare si antrenorul Adrian Vasile, cu teste pozitive la Covid-19. Alte trei handbaliste sunt accidentate.…

- Etapa a 11-a din Liga Florilor aduce in prim plan mai multe partide interesante, printre care si cea dintre Gloria Bistrita si SCM Craiova. Fetele pregatite de Bogdan Burcea sunt intr-o situatie dificila in clasament, iar acum vor ataca victoria cu Bistrita, chiar daca lotul nu va fi complet nici de…

- Handbalistele de la SCM Craiova iși reiau activitatea in Liga Florilor incepand din aceasta saptamana. Fetele antrenate de Bogdan Burcea vor disputa, la București, un nou meci oficial din campionat, de aceasta data impotriva formației Rapid București. Partida este programata maine, de la ora 19.15 și…

- Echipa de handbal feminin CSM Bucuresti a invins miercuri, la turneul de la Brasov, formatia Minaur Baia Mare, scor 28-23 (18-11), in ultimul meci din etapa a VII-a a Ligii Nationale. In urma succesului, CSM Bucuresti ramane singura echipa neinvinsa din competitie. Tot miercuri s-au mai jucat…

- •SCM Rm. Valcea a caștigat a 12-a ediție a Memorialului ”Constantin Tita”, un turneu la care au mai participat SCM Craiova, CSM Slatina și HC Zalau. . In finala turneului, SCM Craiova a pierdut in fața SCM Rm. Valcea, 20-25. S-a incheiat ediția a XII-a a Memorialului „Constantin Tita”, eveniment desfașurat…

- Cele doua adversare au acelasi numar de puncte si se dueleaza pentru locul doi in clasament. Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta disputa joi, 17 decembrie, meciul din etapa a 13 a a Ligii Nationale, cu Potaissa Turda. Este un derby pentru locul doi in clasament, in conditiile in care…