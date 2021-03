SCM Bacău, pe urmele lui… 2020 Uneori, iarna vine in martie. O arata vremea de afara, o confirma calendarul; in cazul de fața, calendarul competițional al Federației Romane de Atletism. Ca și in urma cu un an, FRA a programat ediția de iarna a Campionatelor Naționale de aruncari lungi pentru Seniori, Seniori U23 și Tineret in luna martie. Finala va avea […] Articolul SCM Bacau, pe urmele lui… 2020 apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol si foto: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Educatiei a emis Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2021-2022 si Calendarul inscrierii. Inscrierile incep, miercuri, pe 17 martie. Procesul de inscriere se incheie pe 10 septembrie 2021, ultima zi cand se vor solutiona cererile parintilor sau reprezentantilor…

- La Naționalele Under 18, la fel ca la Seniori. Și ca la Under 23. Și ca la Tineret. Atletismul bacauan iși continua traseul de regularitate la competițiile de sala ale sezonului, cucerind numeroase medalii cu care domina ierarhiile. Weekend-ul trecut, a venit randul Campionatului Național Under 18 de…

- Lotul național de tineret pregatit de Relu Auraș va participa de azi la un turneu internațional in Serbia, pentru ca luna viitoare sa se antreneze alaturi de reprezentativa similara a Cubei, care va fi prezenta in Bacau intre 12 și 24 martie. Program incarcat pentru lotul național de box de tineret…

- Masca purtata in permanența de profesori, personalul școlii și elevi, distanța de 1 metru intre elevi, in clase, și ușa deschisa la salile de curs, sunt masurile de baza care trebuie respectate de luni, 8 februarie, odata cu deschiderea unitaților de invațamant și inceperea semestrului II al anului…

- La finalul acestei saptamani vor avea loc, la București, Campionatele Naționale de atletism pentru Seniori și Tineret Indoor. Luna trecuta, Federația Romana de Atletism avansa ca ipoteza mutarea Naționalelor de la București in Bacau. Ideea avea la baza faptul ca Bacaul se dovedea o locație mai sigura…

- In weekend, Bacaul a gazduit prima reuniune atletica a anului. Este vorba de cea de-a 36-a ediție a Cupei Bistriței- Memorialul „Nicolae Mihalache”, care a coincis cu etapa inaugurala a Campionatului Național de Seniori, Tineret și Juniori 1. Federația a anunțat ca intenționeaza sa ofere Bacaului și…

- Pe locuri, fiți gata, start! Și in 2021, startul competițiilor atletice se va da in Bacau. Prima reuniune a anului va avea loc chiar in acest weekend. Și se va derula dupa modelul „doi in unul”. Altfel spus, etapa de debut a Campionatului Național de Seniori, Tineret și Under 20 va coincide cu tradiționala…

- Arena Mall Bacau da startul celui mai indragit sezon din an: REDUCERILE DE IARNA. Te așteptam in fiecare zi de Luni pana Duminica intre 10:00 și 21:00 sa achiziționezi piesele vestimentare favorite la cele mai bune prețuri. Te așteptam cu nerabdare la cumparaturi pentru ca zilele de iarna au acum stilul…