Scleroza în plăci: Un aditiv alimentar ar putea limita inflamația!? Potrivit unui studiu realizat la Universitatea Colombia Britanica, regimurile bogate in guma de guar, un aditiv alimentar, ar temporiza apariția simptomelor sclerozei in placi și ar limita inflamația. Creșterea numarului de boli autoimune și inflamatorii in țarile industrializate in ultimele decenii arata ca dieta are un rol important in privința incidenței acestor afecțiuni, susține dr. Lisa Osborne, profesor asistent la Universitatea Colombia Britanica din Canada. Rezultatele studiulu indica ca anumite fibre alimentare, folosite și ca aditiv alimentar, ar putea atenua inflamația in cazul sclerozei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

