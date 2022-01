Un barbat din Mureș a fost reținut sub suspiciunea ca exploata trei tineri care proveneau de la case de copii. Trei tineri din case de copii au fost inchiși in locuința unui barbat din Mureș, obligați sa munceasca pentru el și exploatați pana la epuizare. Politistii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Targu Mureș și procurorii DIICOT au anunțat vineri ca au facut, miercuri, doua percheziții domiciliare in Mureș. Din cercetari a reieșit ca, incepand cu anul 2014, un barbat ar fi recrutat 3 tineri, toți de condiție sociala modesta, proveniți de casele de copii, pe care i-ar fi exploatat…