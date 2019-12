Sclavi şi stăpâni Acum, in preajma sarbatorilor, mergeam cu masina personala, nu spun ce marca, pe un drum european, nu spun care. La un moment dat, in apropiere de un oras, nu scriu numele, m-am angajat intr-o depasire a unui camion. Deodata, in spatele meu, in timpul depasirii, apare brusc din ceata o mareata masina BMW care incepe subit sa imi ofere generos semnale luminoase repetate. Am crezut initial ca are o problema electrica, dar stiind ca masinile respective sunt (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

