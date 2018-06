Stiri pe aceeasi tema

- Intervențiile chirurgicale vor avea loc in cadrul unei clinici private de dermatologie din București, care va suporta 70% din costul operațiilor. O echipa mixta de medici romani și americani va oferi o sansa la viața pentru zece pacienți care sufera de forme grave de cancer de piele. Aceștia vor fi…

- O fetița în vârsta de 3 ani este în stare grava și alte 4 persoane de naționalitate româna sunt ranite în urma unui accident rutier care a avut loc miercuri seara, în sudul Italiei provincia Ragusa(Sicilia).

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Turcia, la Istanbul, ca, in contextul celebrarii zilei de 1 Mai, exista posibilitatea organizarii unor demonstratii in Piata Taksim, informeaza un comunicat al MAE transmis joi AGERPRES.…

- Înca un caz de români, sclavi în Italia. Carabinierii din Catania, în sudul Peninsulei, au arestat doi italieni si au eliberat patru români, exploatati la o ferma din regiune.

- Procurorii DIICOT au desființat o rețea de prostituție in care este implicat un afacerist, proprietar al mai multor imobile din București. Anghel Tosun a fost reținut, alaturi de alte doua persoane pentru proxenetism și trafic de minore. Pe numele altor doi complici au fost emise mandate de arestare…