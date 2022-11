S(c)lava! România, invadată de rapiță modificată genetic și grâu infestat din Ucraina Piața Romaniei a fost inundata cu marfa ieftina și de foarte proasta calitate din Ucraina, ne spun fermierii. Mai mult, ucrainenii au adus in țara noastra rapița modificata genetic, cereale ale caror semințe au fost tratate cu furadan și grau infestat cu malura, susține Laurențiu Baciu, președintele Ligii Asociațiilor Producatorilor Agricoli din Romania (LAPAR). Prețurile […] The post S(c)lava! Romania, invadata de rapița modificata genetic și grau infestat din Ucraina first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

