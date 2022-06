Stiri pe aceeasi tema

- Noua intervenție situeaza Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures pe primul loc in tara la numarul de prelevari de organe efectuate in anul 2022. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Targu Mures a efectuat, marți noapte, a unsprezecea prelevare de organe din acest an, de la un pacient…

- Mai multe echipe de medici de la Targu Mures, Cluj si Bucuresti au prelevat rinichii si os-tendon de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre o femeie de 43 de ani, internata in Sectia Clinica ATI dupa un stop cardiac resuscitat…

- In cursul acestei dimineti, mai multe echipe de medici de la Targu Mures si Cluj au prelevat rinichii de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre un barbat de 53 de ani, internat in Sectia Clinica ATI cu diagnosticul traumatism cranio-cerebral.…

- In cursul noptii de joi spre vineri, mai multe echipe de medici de la Targu Mures, Bucuresti si Cluj au prelevat ficatul, rinichii si corneea de la un pacient aflat in moarte cerebrala la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Targu Mures. Este vorba despre un barbat de 60 de ani, internat in Sectia Clinica…

- Un program cu finanțare europeana in valoare totala de 10,5 milioane de euro, se deruleaza in intervalul septembrie 2021- decembrie 2023 și implica un grup ținta de femei din județele Alba, Sibiu, Brasov, Harghita, Covasna și Mureș, anunța Agenția de presa Rador. Spitalul Clinic Judetean de Urgenta…