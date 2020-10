Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele Parlamentului de la Chișinau trage un semnal de alarma cu privire la un depozit de armament al Rusiei din Republica Moldova. Mihai Popșoi, vicepreședintele Parlamentului din Republica Moldova, este de parere ca depozitul de armament din Transnistria reprezinta un adevarat pericol.…

- Premierul libanez Hassan Diab a anuntat sâmbata seara ca va propune organizarea de alegeri legislative anticipate, pe fondul manifestatiilor de protest declansate dupa explozia de marti din Beirut, de care libanezii considera ca se face responsabila clasa politica, scrie Agerpres citând…

- Președintele USR, Dan Barna, a declarat ca Romania trebuie sa fie alaturi de statul și de cetațenii libanezi, in urma exploziilor din portul din Beirut. „Explozia de ieri de la Beirut a lasat in...

- Marți seara, capitala libaneza Beirut a fost zguduita de doua explozii masive, care au avut loc in zona portului. Exploziile au provocat un adevarat dezastru! Potrivit ministrului Sanatații, cel puțin 100 de oameni au murit și aproape 4.000 au fost raniți. Printre cei decedați se numara și un lider…

- O explozie masiva a zguduit orașul Beirut, capitala Libanului, marți, in contextul in care se așteapta verdictul in cazul uciderii fostului prim-ministru Rafik Hariri in 2005. Cel puțin 78 de oameni au murit și 4.000 au fost raniți. Libanul a decretat trei zile de doliu național incepand de miercuri.…

- Zeci de morți, mii de raniți și cladiri devastate: acestea sunt primele efecte cunoscute ale exploziilor care au avut loc marți seara in Beirut, in zona portului. Martorii oculari au relatat pentru site-urile de știri experiența dramatica traita in capitala Libanului.”Am vazut focul, dar nu am ințeles…

- Nizar Najarian, secretar general al partidului Kataeb, a murit marti ca urmare a exploziei din portul din Beirut, a anuntat agentia nationala ANI. Exploziile violente ar putea sa fi fost cauzate de "materiale explozibile" confiscate si stocate in depozit "de ani", a estimat marti un inalt responsabil…

- Explozia masiva din Beirut de marți seara s-a resimțit la 240 de kilometri, pana in Cipru, iar unii dintre locuitorii insulei mediteranene au crezut ca este vorba de un cutremur, relateaza BBC.