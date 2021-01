Stiri pe aceeasi tema

- O echipa de cercetatori din Beijing a dezvoltat o noua terapie genica ce poate inversa unele dintre efectele imbatranirii la soareci si le poate extinde durata de viata. Astfel, reușita oamenilor de știința ar putea contribui inviitor la obținerea unui tratament similar pentru oameni, scrie Reuters,…

- O echipa de oameni de stiinta din Beijing a dezvoltat o noua terapie genica ce poate inversa unele dintre efectele imbatranirii la soareci si le poate extinde durata de viata, reusita care ar putea contribui in viitor la obtinerea unui tratament similar pentru oameni, relateaza miercuri Reuters.…

- Institutul Național de Statistica de la Beijing a publicat luni estimarile preliminare cu privire la evoluția PIB-ului Chinei 2020, anunțand un avans de 2,3%. Acesta este cel mai mic ritm de creștere din ultimele patru decenii, insa China este singura mare economie a lumii care a fost pe plus intr-un…

- Echipa internationala a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) insarcinata cu anchetarea originii virusului care a provocat pandemia va merge in regiunea chineza din Wuhan, unde a izbucnit epidemia, fara a fi „supervizata” de Beijing, a asigurat vineri un responsabil al agentiei, scrie AFP.

- Pandemia de COVID-19 a provocat moartea a cel putin 1.495.205 de persoane in intreaga lume dupa aparitia bolii la sfarsitul lunii decembrie a anului trecut in China, potrivit unui bilant stabilit de AFP din surse oficiale joi la 11:00 GMT. Peste 64.522.200 de cazuri de infectare au fost oficial diagnosticate…

- China continentala a raportat sambata 16 noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, iar in orasul Tianjin din apropiere de Beijing a fost lansat un program de testare in masa de trei zile care implica aproximativ 3 milioane de oameni, potrivit The Guardian. Citește și: Analiza specialiștilor:…

- China continentala a raportat sambata 16 noi cazuri de infectare cu SARS-CoV-2, iar in orasul Tianjin din apropiere de Beijing a fost lansat un program de testare in masa de trei zile care implica aproximativ 3 milioane de oameni, potrivit The Guardian.

- Romania se afla in topul țarilor sceptice privind vaccinul anti-coronavirus. Un studiu arata ca doar 6 din 10 romani sunt dispuși sa se vaccineze. Studiul a fost realizat in 28 de țari. Conform statisticii, Romania este mult sub media globala. La studiul care s-a desfașurat timp de șase luni au participat…