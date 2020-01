Stiri pe aceeasi tema

- Compania din domeniul imobiliar St John Properties, din Baltimore, Maryland, a oferit prime de Craciun in valoare totala de 10 milioane de dolari celor circa 200 de angajați, transmite Metro. Prima a fost...

- Melania Trump a avut parte de un moment neobisnuit pentru o prima doamna a Statelor Unite, fiind primita intr-o institutie de invatamant din Baltimore, statul Maryland, cu un amestec de huiduieli si aplauze.

- Alfred Chestnut, Andrew Stewart si Ransom Watkins au fost condamnati la inchisoare pe viata in 1984 pentru uciderea unui baiat de 14 ani. Cei trei au fost eliberati dupa ce cazul lor a fost reluat si judecatorul a dat verdictu in baza probelor aparute recent. In anii ’80 cazul…

- Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Aerospațiala „Elie Carafoli“ – INCAS este cea mai reprezentativa institutie de cercetare-dezvoltare in domeniul stiintelor aerospatiale pe plan național si principala autoritate de proiectare pentru produsele aeronautice civile si militare dezvoltate in Romania.…

- Antropologii din Mexic au anunțat ca au descoperit recent doua gropi facute special de oameni pentru a prinde mamuți. Cercetatorii de la Institutul Național de Antropologie și Istorie din Mexic au declarat miercuri ca gropile au fost gasite in timpul sapaturilor pe un teren unde urma sa se amenajeze…

- Membru in Camera Reprezentantilor din partea statului Maryland, el a murit la Spitalul Johns Hopkins din Baltimore "din cauza unor complicatii legate de probleme de sanatate vechi", conform unui comunicat al biroului sau de presa, citat de mass-media. Presedinte al unei puternice comisii din…

- Cercetarile privind patologia leziunilor pulmonare asociate cu tigarile electronice se afla in stadii incipiente, dar un studiu realizat de Clinica Mayo din SUA constata ca leziunile pulmonare sunt cauzate de toxicitatea directa sau de vaporii chimici nocivi.

- Criminaliștii au descoperit mai multe fragmente ce par a fi osoase in liziera padurii din Caracal, de unde au mai fost ridicate ramașițe umane la indicațiile lui Gheorghe Dinca, principalul suspect in cazul dispariției Alexandrei Maceșanu. Probele urmeaza sa fie trimise la DIICOT pentru cercetari, transmite…