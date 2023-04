Stiri pe aceeasi tema

- Fostul guvernator de California Arnold Schwarzenegger a denuntat miercuri antisemitismul si ura, cu referire la istoria familiei sale, in speranta ca aceasta va constitui un exemplu pentru altii, relateaza CNN.

- Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacau a concurat cu 7 proiecte in competiția naționala lansata de Consiliul Național pentru Finanțarea Invațamantului Superior (CNFIS), prin Fondul de Dezvoltare Instituționala (FDI). In anul 2023, vor fi implementate 7 proiecte care cumuleaza, in total 1.157.000…

- Aproape 2,8 milioane de romani au polițe RCA in vigoare la Euroins și toate aceste contracte raman in vigoare pana la expirare, daca titluarii polițelor nu decid sa denunțe aceste contracte și sa-și aleaga alt asigurator RCA, a anunțat luni Fondul de Garanatre a Asiguraților (FGA).

- Milioane de oameni din Occident realizeaza ca elitele ii conduc la un dezastru spiritual. Declarația aparține președintelui rus Vladimir Putin și a fost facuta de el in timpul discursului sau la Adunarea Federala. "Milioane de oameni din Occident ințeleg ca sint conduși la o adevarata catastrofa spirituala.…

- Agenția SUA pentru Dezvoltare Internaționala (USAID) a anunțat transferul a 135 de milioane de dolari pentru redresarea economiei Ucrainei și Moldovei din Fondul de investiții ruso-american, lichidat anterior (The U.S. Russia Investment Fund, TUSRIF). Declarația corespunzatoare a fost publicata pe site-ul…

- Constructorul britanic de mașini de lux a dezvaluit oficial noul Range Rover Velar facelift. Noua versiune aduce o serie de imbunatațiri la nivel vizual cat și la nivel tehnic. FARURI CU DESIGN NOU Primul lucru care iese in evidența este noul aspect al farurilor LED Pixel cu funcție dinamica, ce conțin…

- Republica Moldova iși poate in sfarșit cunoaște populația reala. O noua metodologie internaționala de calcul al populației cu reședința obișnuita, implementata de Biroul Național de Statistica (BNS) al Republicii Moldova, cu susținerea Fondului Națiunilor Unite pentru Populație (UNFPA) din Moldova și…