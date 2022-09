Stiri pe aceeasi tema

- Marți, cancelarul german, Olaf Scholz a anuntat ca isi doreste o reforma a pietei de electricitate care sa se aplice din aceasta iarna in Germania, pentru a contribui la scaderea preturilor si pentru a reduce profiturile acestui sector, in contextul in care subiectul este dezbatut in prezent la nivelul…

- Al doilea cel mai mare producator de oțel din lume, ArcelorMittal a decis sa inchida doua dintre furnalele sale din Europa, in Bremen (nord-vestul Germaniei) și Asturias (nordul Spaniei), pentru a face creșterii prețurilor la energie și pe fondul cererii in scadere, relateaza AFP.

- Reforma, ceruta de multa vreme de Franta, dar care este disputata de unele state membre, va fi pe agenda discutiilor in cadrul reuniunii ministrilor europeni ai Energiei din 9 septembrie, la Bruxelles. ”Cresterea preturilor energiei electrice arata clar limitele functionarii actuale a pietei. Acesta…

- ”Perspectivele pentru dezvoltarea economiei sunt in prezent considerabil de sumbre”, a spus ministerul in raportul sau lunar din august, adaugand ca luna a fost marcata de ”un grad ridicat de incertitudine”. ”Livrarile de gaze semnificativ mai scazute din Rusia, cresterile persistente ale preturilor…

- Tarile Uniunii Europene au adoptat vineri, in mod oficial, planul de urgenta al blocului pentru a reduce consumul de gaze vineri, in incercarea de a economisi combustibil pentru o iarna cu livrari incerte ale Rusiei. ”Situatia este grava”, a declarat Sommaruga pentru ziarul de duminica, adaugand ca…

- PSD cere intr-un comunicat de presa emis luni reluarea discuțiilor in coaliția de guvernare cu PNL și UDMR pentru plafonarea prețurilor la energie. ”Se impune reluarea, la nivelul coaliției de guvernare, a discuțiilor privind aplicarea reglementarii prețurilor la energie și gaze in Romania, pe o perioada…

- Conform acordului, Guvernul german va achizitiona un pachet de 30% din Uniper — cel mai mare importator de gaze provenite din Rusia al tarii — si ii va oferi finantare. Pe masura ce livrarile de gaze au fost reduse, compania Uniper a fost nevoita sa achizitioneze gaze mai scumpe din alte surse de pe…