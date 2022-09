Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german, Olaf Scholz, s-a intalnit vineri, la Berlin, cu presedintele Republicii Moldova, Maia Sandu, discutiile concentrandu-se pe dezvoltarea relatiilor bilaterale si pe efectele conflictului dintre Rusia si Ucraina.

- Cancelarul german Olaf Scholz afirma ca, chiar dupa invazia Rusiei in Ucraina, convorbirile sale telefonice cu presedintele rus Vladimir Putin s-au purtat "intotdeauna pe un ton prietenesc". In cadrul rubricii "Interviul saptamanii" de la postul public de radio Deutschlandfunk, care potrivit Reuters…

- Marți, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a declarat despre Liz Truss, noua prim-ministra a Marii Britanii, ca abordarea sa nu va ajuta regatul la nivel internațional și a ironizat-o pentru ca a spus ca nu știe daca președintele francez este un prieten sau un inamic pentru Londra, relateaza agenția…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a cerut, miercuri, inspecții „urgente” ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la Centrala atomoelectrica Zaporojie, aflata sub ocupatie rusa, in conditiile in care Moscova si Kievul se acuza reciproc de o serie de atacuri. „Sunt necesare…

- Secretarul general NATO, Jens Stoltenberg, a cerut, miercuri, inspectii „urgente” ale Agentiei Internationale pentru Energie Atomica (AIEA) la Centrala atomoelectrica Zaporojie, aflata sub ocupatie rusa, in conditiile in care Moscova si Kievul se acuza reciproc de o serie de atacuri. „Sunt necesare…

- Presedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a transmis ca face totul pentru a forma o arhitectura de securitate militara, politica si juridica pentru Ucraina, care va functiona pe termen lung, garantand pacea poporului ucrainean si a cerut populatiei sa nu se apropie de obiectele militare ale armatei…

- Intr-un mesaj video de sambata, Olaf Scholz si-a exprimat regretul fata de decizia Germaniei de a porni 16 centrale electrice pe baza de combustibili fosili aflate in stare latenta si de a prelungi autorizatia de functionare pentru alte 11 centrale, pe fondul temerilor legate de reduceri ale furnizarii…

- Ministrul de Externe rus, Serghei Lavrov, a condamnat difuzarea la televiziunea France 2 a convorbirii dintre presedintii Frantei si Rusiei, in care Emmanuel Macron a incercat sa-l convinga pe Vladimir Putin sa accepte o intalnire cu Joe Biden, pentru a preveni razboiul din Ucraina.