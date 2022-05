Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz si presedintele francez Emmanuel Macron i-au cerut presedintelui rus Vladimir Putin, intr-o discutie telefonica purtata sambata, 'negocieri directe serioase' cu presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, transmite AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Președintele Franței, Emmanuel Macron, și cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, au avut o noua discuție telefonica cu Vladimir Putin, iar conform guvernului de la Berlin, cei doi i-au cerut liderului de la Kremlin sa poarte „negocieri directe serioase” cu președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, noteaza…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a recomandat sambata militarilor ruși ca „mai bine ar ramane in Rusia decat sa mearga la razboi ca sa moara in Ucraina”. Comandamentului rus planuiește sa continue ofensiva si sa aduca mai multe forte pe frontul ucrainean, relateaza agentia de presa Liga.net,…

- Rusia a respins joi apelurile la negocieri privind crearea unui coridor umanitar pentru toti cei blocati in combinatul siderurgic Azovstal din orasul Mariupol, transmite dpa. ‘Presedintele (Vladimir Putin) a spus-o foarte clar: civilii pot pleca si o pot face in orice directie, militarii trebuie sa…

- Kievul va abandona negocierile cu Moscova daca militarii sai, baricadati in vastul complex siderurgic Azovstal din Mariupol, in sud-estul Ucrainei, sunt ucisi de armata rusa, a reiterat sambata presedintele ucrainean Volodimir Zelenski, citat de AFP. „Daca oamenii nostri sunt ucisi la Mariupol si daca…

- ​​Este cea de-a 24-a zi de razboi in Ucraina, iar sirenele continua sa rasune constant in orașele ucrainene bombardate de armata rusa. Primarul din Mariupol a anunțat ca luptele au ajuns in centrul orașului. De cealalta parte, liniile rusești de inaintare spre Kiev au fost blocate. Presedintele ucrainean…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a apreciat joi ca omologul sau rus, Vladimir Putin, a formulat conditii inacceptabile pentru un armistitiu in Ucraina, transmite dpa. “Trebuie sa marturisesc ca astazi conditiile oferite (de Putin – n. red.) nu sunt acceptabile”, a spus Macron, referindu-se la convorbirea…