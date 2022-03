Scholz și Macron cer oprirea focului. Putin o ține pe-a lui Cancelarul german și președintele francez l-au indemnat pe Putin, sambata, intr-un noua conversație telefonica, sa anunțe un armistițiu imediat și sa „gaseasca o soluție diplomatica la conflict”, a anunțat purtatorul de cuvant al guvernului german, Steffen Hebestreit, conform CNN . El a spus ca discuția intre cei trei lideri a fost parte a eforturilor internaționale de a incheia razboiul din Ucraina. Ei s-au pus de acord sa nu dea mai multe detalii privind discuțiile, a adaugat Hebestreit. Aviația rusa a lovit ținte din vestul Ucrainei, in timp ce separatiștii din est, susținuți de trupele lui… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

