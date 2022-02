Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a asigurat duminica la postul NBC ca nu are ”nicio indoiala” asupra determinarii Germaniei in fata Rusiei, in contextul in care Berlinul si-a atras critici pentru refuzul de a livra arme Kievului si pentru pozitiile rezervate referitoare la sanctiunile impotriva…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron se va deplasa marti la Berlin, pentru o intrevedere cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, iar pe agenda discutiilor figureaza criza din Ucraina si solicitarile ruse privind garantii de securitate.

- Franta si Germania vor trimite in Rusia oficiali de rang inalt pentru discutii cu Administratia Vladimir Putin in scopul evitarii unei interventii militare ruse in Ucraina, afirma surse citate de postul german N-TV. Consilieri de politica externa ai presedintelui Frantei, Emmanuel Macron,…

- ''In ceea ce priveste Ucraina, ne sunt prezentate noi provocari. Inviolabilitatea frontierelor este un bun pretios si nenegociabil', a afirmat cancelarul social-democrat.Acest avertisment clar adresat Rusiei este mai degraba neobisnuit pentru un mesaj de Anul Nou adresat in mod traditional chestiunilor…

- Germania și Rusia au convenit pentru o intrevede „la inceputul lunii ianuarie” pentru a discuta tensiunile din regiune și a incerca sa rezolve criza din jurul Ucrainei unde Moscova a mutat intre 100.000 și 175.000 de soldați la granița, relateaza agenția AFP citata de Agerpres . La aceasta reuniune…

- Gazoductul Nord Stream 2 nu va fi autorizat sa functioneze în cazul unei noi „escaladari” în Ucraina, în baza unui acord de principiu între Berlin si Washington, a menționat șefa diplomației germane, Annalena Baerbock,duminica seara, transmite AFP . Din…

- Gazoductul germano-rus Nord Stream 2 nu va fi autorizat sa functioneze in cazul unei noi "escaladari" in Ucraina, in baza unui acord de principiu intre Berlin si Washington, a afirmat duminica seara sefa diplomatiei germane, Annalena Baerbock, citata de AFP. Din cauza situatiei tensionate…

- Gazoductul Nord Stream 2 risca sa fie închis daca Rusia invadeaza Ucraina. Acest lucru a fost declarat de secretarul de stat adjunct Victoria Nuland, în timpul unei audieri în Comisia pentru afaceri externe a Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, transmite realitatea.md.…