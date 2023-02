Scholz, în vizită în India, în pofida unor divergenţe cu privire la Ucraina ”Vrem sa ne consolidam si mai mult relatia bilaterala cu India si cooperarea in probleme mondiale ca atenuarea modificarilor climatice si transformarea economiilor noastre in mod drept, verde si durabil”, declara intr-un interviu acordat ziarului Times of India Olaf Scholz. ”Exista un potential urias de intensificare a cooperarii, in sectoare ca energiile regenerabile, hidrogenul, mobilitatea, farmacia, economia digitala, si altele”, declara cancelarul. Olaf Scholz, insotit de reprezentanti ai unor mari intreprinderi germane precum Siemens, se intalneste sambata, la New Delhi, cu premierul indian… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

