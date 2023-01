Stiri pe aceeasi tema

Cancelarul german Olaf Scholz este dispus sa permita ca tancurile de lupta Leopard sa fie livrate Ucrainei in anumite conditii, potrivit informatiilor aparute miercuri in presa germana, informeaza dpa, conform Agerpres.

Intenția Varșoviei de a livra Kievului tancurile Leopard ca parte a unei coaliții internaționale a fost exprimata miercuri de președintele polonez Andrzej Duda, in timpul unei vizite in orașul Liov din vestul Ucrainei, relateaza Reuters."O companie de tancuri Leopard va fi predata ca parte a construcției…

Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat, intr-o declarație facuta luni la un eveniment al Partidului Social-Democrat -citat de Reuters – ca ramane convins de necesitatea ca Germania sa-și coordoneze cu aliații sai livrarile de arme catre Ucraina. Precizarea vine in contextul presiunilor asupra Berlinului…

Cancelarul german Olaf Scholz a reafirmat luni ca este in continuare convins de necesitatea unei coordonari cu aliatii in privinta livrarilor de arme pentru Ucraina, in timp ce presiunea se accentueaza asupra Berlinului pentru a trimite tancuri de asalt Leopard 2 Kievului, potrivit Reuters.

Riscul ca președintele rus Vladimir Putin sa foloseasca arme nucleare intr-un razboi impotriva Ucrainei a scazut ca raspuns la presiunea internaționala. Cancelarul german Olaf Scholz a declarat acest lucru, potrivit Reuters. „Razboiul continua cu o brutalitate neschimbata", deși in acest moment unele…

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat joi la o conferinta pe teme de securitate ca Europa ar trebui sa revina la "ordinea de pace" care exista cu Rusia inainte de razboiul din Ucraina si "sa rezolve toate chestiunile de securitate comuna", daca presedintele rus Vladimir Putin va renunta la agresiunea…

Germania trebuie sa fie pregatita pentru o escaladare a situatiei in Ucraina, a declarat marti cancelarul german Olaf Scholz, adaugand ca recenta sa calatorie in China a meritat chiar pentru singurul fapt ca a evidentiat pozitia comuna a celor doua tari impotriva utilizarii armelor nucleare, relateaza…

Cancelarul german, Olaf Scholz, a declarat ca cea mai mare economie a Europei va cauta sa isi extinda cooperarea cu natiunile din Asia de sud-est (ASEAN), prin intermediul Uniunii Europene, informeaza Reuters.