- Germania, Franta si Polonia sunt ''unite'' in obiectivul lor de a mentine pacea in Europa, a declarat cancelarul german Olaf Scholz, care i-a primit marti seara la Berlin pe presedintii francez Emmanuel Macron si polonez Andrzej Duda pentru a discuta despre criza ucraineana, relateaza AFP. Mentinerea…

- Emmanuel Macron a sosit marti la Berlin pentru discutii cu Olaf Scholz, dupa ce a avut consultari la Moscova si la Kiev pentru rezolvarea crizei legate de Ucraina, potrivit AFP.Cancelarul german, care se întoarce el însuși de la Washington, unde criza ucraineana a fost în centrul…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, anunta marti ca se asteapta ca in curand sa aiba loc un summit privind criza ucraineana, cu presedintii rus, Vladimir Putin, francez, Emmanuel Macron, si cancelarul german, Olaf Scholz, relateaza AFP. ”Asteptam sa tinem foarte curand negocieri ale…

- Presedintele Frantei, Emmanuel Macron, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au pledat luni seara, la Moscova, pentru continuarea dialogului NATO-Rusia in scopul ajungerii la un acord pe tema arhitecturii de securitate din Europa si pentru solutionarea conflictului separatist din estul Ucrainei.…

- Rusia nu se asteapta la progrese decisive de la discutiile de luni dintre presedintele rus Vladimir Putin si omologul sau francez Emmanuel Macron, dar crede ca Macron va propune modalitati de atenuare a tensiunilor in Europa, a declarat Kremlinul, citat de Reuters, scrie AGERPRES.Criza…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca a purtat o discuție „clara” cu Vladimir Putin și nu mai exista nicio indoiala ca Rusia „va plati un preț mare” daca va invada Ucraina. Comentariile lui Biden au venit in urma unei sugestii anterioare ca aliații erau imparțiți in privința modului de reacție…

- Gazoductul Nord Stream 2 nu va fi autorizat sa functioneze în cazul unei noi „escaladari” în Ucraina, în baza unui acord de principiu între Berlin si Washington, a menționat șefa diplomației germane, Annalena Baerbock,duminica seara, transmite AFP . Din…

- Presedintele rus Vladimir Putin a calificat luni, in cadrul unei convorbiri telefonice cu omologul sau francez Emmanuel Macron, drept o ”provocare” exercitiile militare efectuate de SUA si NATO in Marea Neagra, potrivit unui comunicat difuzat de Kremlin, relateaza AFP. In convorbirea cu presedintele…