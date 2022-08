Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat miercuri ca Rusia nu are niciun motiv sa amane returnarea unei turbine pentru conducta Nord Stream 1, care a fost reparata in Canada, insa de atunci a ramas blocata in Germania, scrie Reuters.

- Kremlinul a anuntat, vineri, ca va creste livrarile de gaze catre Europa daca o turbina pentru gazoductul Nord Stream 1, deservita in prezent in Canada, va fi returnata, relateaza Reuters. Guvernele Ucrainei, Canadei și Germaniei sunt prinse intr-o disputa privind turbina, o componenta-cheie pentru…

- Grupul Celor Sapte (G7) cel mai industrializate tari va ”continua sa creasca presiunea” asupra presedintelui rus Vladimir Putin, ii da asigurari cancelarul german Olaf Scholz, intr-un mesaj postat pe Twitter, preseidntelui ucrainan Volodimir Zelenski, care a intervenit luni, prin videoconferinta,…

- Cancelarul german Olaf Scholz a exclus revenirea la orice fel de relatie normala cu Rusia in urma razboiului de agresiune impotriva Ucrainei, in timp ce a folosit o declaratie in Bundestag pentru a reitera sprijinul Berlinului pentru Kiev, scrie FT.

- Uniunea Europeana ar trebui „sa-și modernizeze procesele” pentru a permite ca aderarea la blocul comunitar a statelor candidate sa fie mai ușoara, a declarat cancelarul german Olaf Scholz intr-un interviu publicat sambata de DPA, citat de Agerpres. A venit timpul nu numai pentru tari candidate, ci pentru…

- Cancelarul german Olaf Scholz se va deplasa la Kiev cu presedintele francez Emmanuel Macron si premierul italian Mario Draghi inainte de summitul G7, la sfarsitul lunii iunie, potrivit editiei de sambata a publicatiei Bild am Sonntag, relateaza Reuters, informeaza AGERPRES . Ziarul a citat surse guvernamentale…

- Vineri, cancelarul german Olaf Scholz a subliniat ca Germania este angajata in sprijinirea Ucrainei si ca razboiul dus de Rusia nu este unul indreptat doar impotriva Kievului, ci a valorilor democratiei occidentale in general, relateaza DPA, cu referire la Agerpres.ro . „Am decis sa fim alaturi de victima…

- Cancelarul german, Olaf Scholz, a vorbit intr-un interviu despre razboiul dintre Rusia și Ucraina, oferind informații și despre o discuție pe care a avut-o cu Vladimir Putin. Olaf Scholz a spus ca sfirșitul razboiului ar fi cel mai bun lucru pentru intreg globul. Cancelarul german a transmis ca UE și…