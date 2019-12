Schiurile lui Popa se împiedică în… virgule In urma cu un an, Consiliul Judetean si primariile Resita si Valiug se bucurau de sustinere din partea Ministerului Turismului, care si-a dat atunci avizul pentru dezvoltarea Semenicului, pentru realizarea unui schimb de terenuri necesar realizarii domeniului schiabil. Despre noutatile si stadiul in care se afla proiectul ne spune acum Ioan Popa, primarul Resitei. „Am avut o evaluare la Agentia de Mediu a celor doua documentatii la care lucram. Se lucreaza la un Plan Urbanistic Zonal si la un studiu de evaluare, de impact, pe care ni l-a solicitat Ministerul Mediului acum 4-5 luni, ca… Citeste articolul mai departe pe caon.ro…

