- Germania vrea ca statele alpine sa tina inchise statiunile de schi pentru a contribui la combaterea pandemiei de coronavirus, dar va fi greu de gasit un acord in acest sens cu vecina sa Austria, a afirmat joi cancelarul german Angela Merkel, relateaza Reuters si dpa, potrivit AGERPRES. "Sezonul…

- Probabil ca nu a mai existat vreun an in care instituțiile statului sa exercite atat de multa presiune pe operatorii economici privați, iar aici ne referim mai ales la cei din HoReCa. Au fost inchiși in starea de urgența, s-au redeschis in starea de alerta, insa cu extrem de multe restricții. Și in…

- Presedintele Klaus Iohannis a afirmat, marti, ca nu se poate ca Guvernul si expertii sa decida unele masuri – cum este inchiderea pietelor in spatii inchise, iar PSD, in Parlament, sa decida altceva. „Suntem in plina criza sanitara”, a afirmat Iohannis, precizand ca Guvernul are nevoie de sustinere…

- Toate piețele agroalimentare trebuie sa ramana deschise, in condiții sporite de siguranța sanitara! Piețele volante sunt o soluție falsa! - scrisoare deschisa - O ampla alianța a micilor producatori, societații civile și mediului academic din Romania se opune vehement inchiderii piețelor…

- Intrebat, intr-o emisiune la Digi 24, daca este de acord cu mentinerea scenariului rosu in privinta scolilor si gradinitelor din Bucuresti, Nicusor Dan a raspuns ca sustine aceasta decizie atat timp cat numarul de infectari se mentine unul ridicat. "Daca specialistii spun ca copiii sunt un…

- La nivelul unitații medicale au fost demarate o serie de lucrari de amenajare pentru a se asigura confortul pacienților și aparținatorilor care vor ajunge la spital in perioada urmatoare. Pandemia de Covid-19 a determinat o serie de schimbari la nivelul unitaților medicale, in curțile carora au parut…

- HoReCa este, cu siguranța, unul dintre cele mai afectate sectoare, pe timp de pandemie. Daca vara a fost cum a mai fost, temperaturile scad, iar sezonul rece se apropie cu pași grabiți. Este posibil ca patronii de restaurante sa nu poata deschide, in interior, iar la terasa va fi imposibil de stat...sau…

- La mare, sezonul vacanțelor se apropie de final, dar inca sunt hoteluri pline. Și asta datorita voucherelor de vacanța. Jumatate dintre turiștii care iși petrec inceputul de septembrie pe litoral au achitat sejurul cu tichete.