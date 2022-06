O pereche de schite in creta rare, reprezentand doi apostoli din „Cina cea de Taina” de Leonardo da Vinci si realizate la scurt timp dupa ce pictorul isi terminase capodopera, vor fi scoase la vanzare in cadrul unei licitatii organizate de Sotheby’s la inceputul lunii iulie, informeaza DPA. Desenele, reprezentandu-i pe apostolii Ioan Evanghelistul si […] Articolul Schite rare reprezentand apostoli din „Cina cea de Taina” de Leonardo da Vinci, scoase la vanzare apare prima data in Monitorul de Vrancea .