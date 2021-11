Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele USR Cristian Ghinea spune ca Nicolae Ciuca, propus de PNL pentru functia de premier, este "un om decent", care va avea "sarcina foarte grea" de a împaca doua partide "care deja au început sa nu se înteleaga". Ghinea se întreaba de…

- Liderii PSD și PNL au joi o noua runda de negocieri, la Parlament, dupa ce liberalii au decis sa il desemneze pe Nicolae Ciuca pentru funcția de premier. In prima imagine de la negocierile dintre cele doua partide pot fi observați Nicolae Ciuca și Florin Cițu intr-o parte a mesei, iar de partea cealalta…

- Biroul Executiv al PNL se va reuni in sedinta, joi, la ora 14.00, in sistem de videoconferinta,au declarat surse politice pentru Agerpres. Sedinta vine in contextul in care negocierile de ieri dintre PNL, PSD si UDMR s-au blocat din cauza nominalizarii premierului. Presedintele PNL, Florin Citu, a declarat…

- Negocierile dintre social-democrați și liberali au atins un prim punct de ințelegere, surse politice au declarat pentru Puterea.ro ca cele doua partide au ajuns la un acord in ceea ce privește noul premier. Nicolae Ciuca va fi prim-ministrul Romaniei in noua guvernare. Surse politice au declarat pentru…

- Forul de conducere extins al PNL a aprobat programul de guvernare si lista de ministri pentru Guvernului PNL-UDMR, urmand sa fie depuse la Parlament, astazi, de catre premierul desemnat Nicolae Ciuca si premierul interimar Florin Citu.

- Ședința are loc in condițiile in care PNL nu a reușit inca sa gaseasca o soluție de obține sprijin pentru noua formula de guvern, condus de Nicolae Ciuca. Inainte de intrevederea cu șeful statului, liderii PNL au discutat și cu liderii UDMRConducerea PNL urmeaza sa se reuneasca vineri, la ora 11.00,…

- Negocierile PNL-PSD, de la Vila Lac, au eșuat din nou. Liderii celor doua partide s-au intalnit marți seara, pentru prima data dup armistițiul propus de Nicolae Ciuca, dar anunțat public de Florin Cițu. Potrivit unor surse politice, cele doua parți nu au ajuns la niciun acord. La discuții…