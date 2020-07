Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat ca protocoalele impuse de organizatorii de la US Open sunt foarte dificile și a dat de înțeles ca este foarte posibil sa nu participe la ediția din acest an a turneului de la Flushing Meadows. Astfel, numarul 2 WTA se alatura listei jucatorilor importanți care iau în…

- Efectele economice și sociale ale pandemiei se transforma intr-o unda de șoc care trece Atlanticul din America in Europa. Cazul Floyd a transformat SUA intr-un camp de confruntare intre autoritați și protestatarii furioși. Franța cunoaște din nou tulburarile asemanatoare cu cele din vremea Jachetelor…

- Mulți lideri politici și din domeniul afacerilor, dar mai ales oamenii de rand se intreaba cum a fost posibil ca actuala criza pandemica sa gaseasca guvernele și autoritațile locale atat de nepregatite pentru a oferi rapid cetațenilor(adica celor guvernați) soluții adecvate imprejurarilor. Caci rolul…

- Cine este Husse? O companie suedeza care de peste 33 de ani, mai exact din 1987, a pus pe piata si a dezvoltat continuu aceste produse. Iar când vorbim de piata, vorbim de 5 continente (Europa, America de Sud, America de Nord, Asia si Africa) si de peste 50 de tari de pe aceste continente.…

- Federatia engleza de fotbal (FA) a comunicat luni ca doreste ca situatia din Premier League sa se decida ''pe merit'' si pe teren, scrie L'Equipe. Potrivit Daily Mail, FA a facut cunoscut cluburilor din Premier League ca doreste ca sezonul sa se dispute pana la capat…

- Ceea ce ar fi trebuit sa fie o calatorie de vacanța și aventura pentru a-și intalni rudele in America de Sud, a devenit o aventura plina de tensiune pentru Ambra Axinte, o fetița de 9 ani din Romania, cu naționalitate italiana, care nu se poate intoarce spre Europa. Povestea sa a inceput pe 12 februarie,…

- Argentina nu mai este interesata de candidatura pentru organizarea Cupei Mondiale de rugby in 2027, lasand, practic, Australiei sa reprezinte emisfera sudica in lupta cu Europa, a notat, joi, Reuters, citand presa de la antipozi.Guvernul Argentinei a anuntat in 2016 ca aceasta tara va candida pentru…