Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat pentru politica de aparare, planificare și relații internaționale, Mircea Dușa, și șeful Statului Major al Apararii, generalul Nicolae Ciuca, vor participa vineri, 20 iulie, de la ora 08.00, la Festivitatea de absolvire a Promoției 121 „Centenarul Marii Uniri” a Facultații de comanda…

- Analizele efectuate de cercetatorul medico-legal Dr Matteo Borrini și chimistul Luigi Garlaschelli, folosind sange real și sintetic, au concluzionat in Journal of Forensic Sciences ca amprentele de sange de pe Giulgiul din Torino nu erau in concordanța cu un cadavru.

- Analizele efectuate de cercetatorul medico-legal Dr Matteo Borrini și chimistul Luigi Garlaschelli, folosind sange real și sintetic, au concluzionat in Journal of Forensic Sciences ca amprentele de sange de pe Giulgiul din Torino nu erau in concordanța cu un cadavru.

- In timp ce populația Romaniei facea foamea in anii ’70-’80, țara noastra, sub conducerea lui Nicolae Ceaușescu, se angrena intr-o campanie diplomatico-economica agresiva in Orientul Mijlociu și Africa. Romania construia rafinarii in Siria, hidrocentrale in Algeria, explora zacaminte de țiței in Libia,…

- Argentinianul Marco Trungelliti a dat culoare acestei editii a Roland Garros. Pe cand se afla in Barcelona, sud-americanul a aflat ca organizatorii i-au trimis o invitatie pentru a juca in primul tur dupa ce fusese eliminat in calificari pe praful caramiziu din Paris. Aflat pe 190 ATP, Marco si-a…

- Analizele toxicologice efectuate de femeia care l-a acuzat pe regizorul si producatorul francez Luc Besson de viol intr-un hotel din Paris, la jumatatea lunii mai, au iesit negative, a informat luni o sursa apropiata anchetei, citata de AFP și Agerpres .

- Analizele toxicologice efectuate de femeia care l-a acuzat pe regizorul si producatorul francez Luc Besson de viol intr-un hotel din Paris, la jumatatea lunii mai, au iesit negative, a informat luni o sursa apropiata anchetei, citata de AFP. Reclamanta, o actrita in varsta de 27 de ani,…