- Comisarul șef Petrica Bodron, noul șef al Serviciului de Investigații Criminale din Inspectoratul Județean de Poliție (IJP) Neamț, a facut parte din echipa care a investigat celebrul caz al ”Marelui jaf al manuscriselor furate din Marea Britanie in 2017”. Este vorba despre o ancheta in care au fost…

- Istoricul si academicianul Dan Berindei a murit pe 23 decembrie, la varsta de 98 de ani, a anuntat joi Academia Romana, numindu-l „personalitate marcanta a elitei intelectuale romanesti si reprezentant de seama al istoriografiei noastre”. Descendent al familiei Brancoveanu, cu rol capital in istoria…

- Trei studente ale Facultații de Inginerie Alimentara din cadrul Universitații „Ștefan cel Mare” din Suceava au fost medaliate cu aur la cea de-a II-a ediție a Salonului Internațional InventCOR, de la Deva. Astfel, Denisa Atudorei și Olivia Atudorei, coordonate de profesorul universitar doctor inginer…

- Potrivit unui nou studiu, varianta Omicron se in mulțește de 70 de ori mai repede decat Delta in caile respiratorii umane. Totuși, cercetatorii din Hong Kong saun ca se raspandește mai greu in țesutul pulmonar. Profesorul care a condus studiul a precizat ca Omicron ramane a varianta foarte ingrijoratoare.…

- Șapte profesori ai Universitatii „Stefan cel Mare” din Suceava au fost incluși intr-un top al celor mai citați cercetatori din lume. Este vorba despre decanul Facultații de Inginerie Alimentara, profesorul universitar doctor Mircea Oroian, profesorul asociat Ian S. Evans, de la Facultatea de Istorie…

- Joi, studenții Universitații de Stat din Moldova au protestat în fața universitații, nemulțumiți de faptul ca trebuie sa susțina examenele cu prezența fizica, în timp ce studenți de la alte instituții de învațamânt superior vor face acest lucru în regim online. Protestatarii…