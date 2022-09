Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatea de reglementare a gazelor din Republica Moldova a majorat vineri tarifele pentru consumatorii casnici cu 27%, la 29,27 lei moldovenesti (1,51 dolari) pe metru cub, pentru a reflecta cresterea semnificativa a costurilor aprovizionarii, de cand Rusia a invadat Ucraina, transmite Reuters. Una…

- Autoritațile pro-ruse ale autoproclamatelor LNR și DNR, precum și ale teritoriilor ocupate din regiunile Zaporojie și Herson, au anunțat in graba și una dupa alta ca vor organiza „referendumuri privind aderarea la Rusia” in viitorul apropiat. LNR și DNR au adaugat ca votarea va avea loc inca din aceasta…

- Președintele SUA, Joe Biden, a declarat ca Rusia nu ar trebui sa fie desemnata drept stat sponsor al terorismului, o eticheta pentru care Ucraina a facut presiuni in contextul invaziei continue a Rusiei, in timp ce Moscova a avertizat ca aceasta ar duce la ruperea legaturilor dintre SUA și Rusia, transmite…

- Marina Ovsiannikova, jurnalista din Rusia care a intrerupt in direct jurnalul unui post de televiziune de stat in timp ce tinea un afis anti-razboi, a fost reținuta miercuri si este cercetata pentru ca a „discreditat” armata lui Putin și pentru ca „a difuzat informatii false” despre fortele rusesti,…

- Autoritațile ucrainene au inaintat o cerere ciudata și lipsita de logica prin care solicita ca Rusia sa returneze o treime din proprietațile straine (din strainatate) ale fostei Uniuni Sovietice, a declarat Aleksei Pușkov, președintele Comisiei pentru politica informaționala și relatia cu mass-media…

- Autoritatile ruse au blocat duminica site-ul noului proiect editorial al publicației independente Novaia Gazeta, care a fost obligata sa-si suspende aparitia in martie, pe fondul represiunii impotriva criticilor la adresa razboiului declansat de Rusia in Ucraina.

- Autoritatile de ocupatie sustinute de rusi din oblastul Harkov au declarat ca regiunea este o „parte integranta a pamantului rusesc”, observa analistii ISW, indicand ca Kremlinul probabil intentioneaza sa anexeze o parte sau tot regiunea.

- In timp ce premierul Nicolae Ciuca era asteptat sa inaugureze centura de ocolire din jurul municpiului Satu Mare, o veste a socat intreaga lume. Fostul prim ministru al Japoniei, Shinzo Abe, care a facut o vizita in Romania in anul 2018, a fost impuscat. Vizita respectiva s-a facut remarcata prin faptul…