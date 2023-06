Schimbul de putere: ordinea internațională post-occidentală Ordinea mondiala post-occidentala, multipolara, este in curs de realizare. In timp ce lumea se confrunta cu implicațiile acestei schimbari de putere, se pun bazele unei mari reglari de conturi. O reglare care va pune in discuție convingerile și structurile de lunga durata care au susținut dominația occidentala asupra lumii in ultimele cateva sute de ani, […] The post Schimbul de putere: ordinea internaționala post-occidentala first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

