Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu circa 10 ani am fost cautat la telefon de un redactor de la Radio Romania pentru o analiza in direct a ceea ce s-a intamplat in Ungaria si Polonia. Pe fondul cresterii accelerate a datoriilor publice, guvernele celor doua tari au anuntat nationalizarea totala sau partiala a fondurilor de…

- Ministrul Muncii, Marius, Budai, a afirmat, miercuri seara, ca estimarea de deficit la bugetul de pensii pe anul acesta este de 12 miliarde de lei, exact suma ce este virata de stat catre Pilonul 2 de pensii. Budai a explicat ca ”nu suntem afectati in Pilonul 1”. Marius Budai a dezvaluit, miercuri seara,…

- De cateva luni, spatiul mediatic este inundat de anunturi alarmiste privind “disparitia” banilor din fondurile de pensii private, scrie Radu Craciun pe blogul personal. In acelasi spirit senzationalist am putea spune ca banii din pilonul 2 dupa ce au “disparut”, acum “reapar”. De unde? Ii scoate cineva…

- Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF) vrea sa elimine comisioanele aplicate la contribuțiile platite in Pilonul II de pensii, una principalele surse de venituri ale celor 7 administratori care gestioneaza activele de peste 88 de miliarde de lei ale celor aproape 8 milioane de romani cu pensii…

- BRD reacționeaza la perchezițiile care vizeaza delapidarea fondului de pensii private pe care il gestioneaza. Reprezentanții bancii anunța ca ei inșiși au sesizat procurorii, iar banii cetațenilor, din Pilonul II și Pilonul III, nu sunt afectați. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Propunerile economice ale PSD de supraimpozitare a firmelor si a celor cu venituri mai mari decat salariul presedintelui Romaniei 'sunt pur si simplu niste aberatii economice', care nu au nicio legatura cu o economie de piata, nu se pot aplica pentru ca sunt neconstitutionale si nu vor produce efectele…

- 7,8 milioane de romani contribuie la Pilonul II de pensii (pensie obligatorie administrata privat) au in administrarea celor șapte fonduri de pensii active nete de 88 miliarde de lei, insa razboiul din Ucraina, inflația record generata de creșterea prețurilor la energie și alte materii au dus la scaderea…

- Cine iesea la pensie anul trecut lua mai multi bani din Pilonul II decat cineva care iese acum. Toate cele sapte fonduri de pensii din Pilonul II, unde cotizeaza circa 7,86 milioane de romani, inregistreaza o scadere medie de 6,4% in ultimul an. Este un efect al scaderii valorii titlurilor de stat,…