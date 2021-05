Schimbarile produse in ultimul an: inspiratie pentru artistii sustinuti de Galeria Senso (P)

Stiri pe aceeasi tema

- In fiecare joi, cititorii a1.ro au parte de un nou episod Is geana pi tini cu Speak și Vlad Dragulin. Saptamana aceasta, gazdele show-ului digital au pregatit o noua serie de filmulețe amuzante pentru episodul 22.

- In ultimul an, categoriile de produse pentru casa și gradina au inregistrat printre cele mai mari creșteri in comerțul online și trendul se va menține, pe masura ce o minoritate in creștere face pasul spre viața la curte sau in spații de locuit mai mari. Pandemia de COVID-19 a schimbat fundamental…

- Urmaresc cu mare atentie declaratiile ce se fac în ultimul timp despre „Franzeluta” S.A. si, confruntându-le cu situatia reala de la întreprindere, ajung la concluzia ca cineva încearca intentionat sa induca în eroare opinia publica despre starea reala…

- Cameo, site-ul video pe care poți plati celebritațile sa iți transmita un mesaj personalizat, a devenit unicorn, adica un start-up evaluat la peste 1 miliard de dolari, dupa ce marți a obținut o finanțare 100 de milioane de dolari de la Google, Amazon și Morgan Stanley, scrie Tech Crunch . Cameo este…

- Dupa-masa de foc pentru pompierii bihoreni. Au fost solicitați sa intervina pentru stingerea a cinci incendii, produse pe raza județului Bihor. Cel de-al cincilea incendiu a fost lichidat cu puțin timp in urma, flacarile manifestandu-se la 50 de baloți de fan.

- In fiecare joi, cititorii a1.ro au parte de un nou episod Is geana pi tini cu Speak și Vlad Dragulin. Saptamana aceasta, gazdele show-ului digital au pregatit o noua serie de filmulețe amuzante pentru episodul 17.

- FCSB continua sa produca situații fara precedent intr-un fotbal profesionist, la nivel de prima liga. Eșecul cu Hermannstadt, produs duminica seara la Mediaș, a conținut o situație incredibila in care echipa a fost pusa din cauza imixtiunii lui Gigi Becali in deciziile staff-ului tehnic. ...

- Pandemia de coronavirus ne-a pus poprire pe libertate, pe viața. E drept, se face vinovata pentru multe dintre relele cotidiene, dar n-o putem invinovați chiar pentru tot. Artiștii se numara printre cei care au avut cel mai mult de suferit in aceasta perioada, cand le-a fost suprimat dreptul de a profesa,…