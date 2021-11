In luna aprilie, Apple a activat regulile ATT, prin care urmarirea activitatii utilizatorilor de iPhone nu se mai putea face pe dispozitivele companiei decat dupa primirea acordului acestora. De atunci, inainte de a incepe urmarirea utilizatorilor (in scopul targetarii eficiente a acestora cu reclame), aplicatiile de iPhone au fost nevoite sa afiseze un mesaj in care sa ceara acordul acestora. Majoritatea covarsitoare a utilizatorilor au spus ”nu” cand li s-a cerut permisiunea sa fie urmariti (in continuare). In consecinta, cumparatorii de publicitate au cheltuit mai putin bani pentru reclama…