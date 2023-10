Stiri pe aceeasi tema

- Venus in Fecioara este unul dintre cele mai importante evenimente astrologice ale acestui an. Va avea un impact puternic asupra tuturor zodiilor in intervalul 8 Octombrie-9 Noiembrie, timp in care vor avea loc o mulțime de schimbari semnificative. Vezi ce au pregatit astrele pentru tine. Cum afecteaza…

- Coco Gauff va disputa pentru prima data in cariera turneele din China, din partea finala a sezonului. Campioana de la US Open e favorita 3 la Beijing, unde o va intalni pe Ekaterina Alexandrova, 28 de ani, #21 WTA, in turul 1 Pauza s-a incheiat pentru cea mai proaspata invingatoare de Grand Slam, care…

- Horoscopul zilei de astazi spune ca unii nativi vor avea șansa de a se indragosti din nou, iar cei care sunt in relații toxice, vor decide sa puna punct. Apar noi șanse in iubire, dar și decizii legate de cariera sau de bani, scrie observatornews.ro .

- In ziua de 8 Septembrie 2004 s-a stins din viața, la Bucuresti, popularul interpret roman de muzica usoara Dan Spataru ; (n. 2 octombrie 1939). Au avut un mare succes de public cantecele sale „Tarancuta, tarancuta„, „Nici o lacrima„, „Nu-ti sade bine cind plingi„, „Nu m-am gindit la despartire„, „Oare,…

- “Vacanța poate fi un context de vindecare și de transformare la fel de important ca psihoterapia: 1. Lasa-ți timp pentru liniște și relaxare, pentru „a fi”, fara sa faci nimic. 2. Asculta și privește natura… cu multa curiozitate și deschidere. 3. Atinge, miroase, gusta… mancarea și lichidele pe care…

- A fost parasit de mama sa inca de la naștere, in maternitate, și plasat intr-o casa de copii, insa nu se lasa pana nu o gasește pe femeia care i-a dat viața. Timp de 9 ani a trait in casa de copii, simțind coșmarul pe pielea sa. Acum, la varsta de 31 de ani, barbatul […] The post Drama unui celebru…

- Adriana Antoni, in varsta de 47 de ani, a dezvaluit recent ce face pentru a-și menține silueta. Artista de muzica populara recunoscut ca uneori iese la alergt cu prietena ei buna, Irina Loghin și și-a schimbat total stilul alimentar.Adriana Antoni nu uita niciodata sa aiba grija de sanatatea sa, chiar…

- Mihai Stoica a recunoscut ca schimbarile efectuate de FCSB la pauza derby-ului cu Dinamo, caștigat 2-1, au fost comandate de Gigi Becali. FCSB a sufocat-o pe Dinamo in prima repriza, a intrat la cabine cu un avans de doua goluri. La pauza, Gigi Becali a ordonat doua schimbari, Compagno și Cordea in…