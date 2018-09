Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a transmis luni un mesaj, cu ocazia inceperii noului an scolar, in care afirma ca este mandru sa constate ca sistemul militar de invatamant romanesc este unul cu adevarat performant. "Inceputul noului an scolar in colegiile nationale militare…

- Luiza Radulescu Pintilie Acesta toamna redeschide mai devreme scolile si gradinitele, intrerupand frumoasa, indelungata si sarbatoreasca traditie a zilei de 15 septembrie ca data de inceput a noului an de invatamant! Doar traditia durerilor vechi din sistemul educational pare fara de sfarsit, de parca…

- Atacurile cibernetice ale hackerilor lovesc mai multe instituții financiare. Cat de in siguranța sunt banii noștri, aflam de la invitatul lui Claudiu Lucaci la Ultima Ediție, Anton Rog, seful Centrului Național Cyberint din cadrul SRI.

- Alexandru Budin, mentorul echipei de robotica a Colegiului National „Ecaterina Teodoroiu“ din Targu Jiu, a postat un comentariu pe pagina sa de Facebook cu privire la sistemul educational din Romania.

- Incepand de miercuri, utilizatorii Facebook din Romania vor vedea mai putine titluri de tip clickbait (inselatoare), dupa ce reteaua de socializare a extins politica de diminuare a acestora si in tara noastra, anunta compania intr-un comunicat. Pe langa postarile in limba romana, noile practici…

- Daniel P. Funeriu, fostul ministru al Educatiei, le reproseaza celor de dreapta faptul ca prin actiunile lor de „debasificare ” nu au facut decat sa arate ca cei dati la o parte cu „cinism” sunt „singurii lideri cu forta si capabili sa scoata PSD din ecuatia conducerii Romaniei”.

- Educatia in Romania ultimilor 30 de ani a fost constant o „prioritate nationala”. Am auzit recent la sustinerea tezei de doctorat a lui Alin Savu[1] ca au fost facute peste 100 de modificari la Legea educatiei din 1990 si pana in prezent cu scopul imbunatatirii calitatii educatiei, insa fara prea mari…

