Schimbările climatice vor face copacii mai mici și ei vor muri de tineri Schimbarile climatice vor face copacii mai mici și ei vor muri de tineri. La aceasta concluzie au ajuns oamenii de știința de la Laboratorul Național Pacific Northwestern, a carui lucrare este publicata in revista Science. Se știe ca mai mulți factori, direct sau indirect legați de activitatea omului, au dus la reducerea semnificativa a padurilor din intreaga lume. Cercetatorii au folos Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

