Stiri pe aceeasi tema

- Incendiile de pe coasta de vest a Statelor Unite ale Americii sunt "de zeci pana la de sute de ori" mai intense decat media ultimilor 15 ani. Fumul extrem de dens degajat a ajuns pana in Europa, potrivit serviciului european Copernicus care monitorizeaza schimbarile climatice.

- Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 pe scara Ritcher s-a produs, marti, in peninsula Kamceatka, in Rusia, potrivit Institutului de Geofizica al Statelor Unite (USGS), scrie Agerpres.Seismul s-a produs la ora 3:41 GMT, la o adancime de 329,7 kilometri. Epicentrul a fost stabilit la 13 kilometri distanta…

- Incendiile de vegetatie continua sa faca ravagii pe teritoriul statelor California, Oregon si Washington, din vestul Statelor Unite, distrugand orase si obturand lumina Soarelui in San Francisco, potrivit DPA. Cel putin 12 persoane si-au pierdut viata, iar circa 3.900 de constructii au fost distruse…

- In toata lumea, fenomenele meteorologice extreme sunt tot mai frecvente. Fie ca vorbim despre inundații catastrofale, furtuni violente, ninsori abundente, incendii sau tornade, acestea lovesc tot mai des și tot mai puternic. De vina, sunt in principal, schimbarile climatice provocate de incalzirea globala.…

- Bill Gates considera ca in urmatoarele cateva decenii, Pamantul se va confrunta cu o criza globala generata de schimbarile climatice, iar Gates nu este singurul care lanseaza astfel de avertisment. Semnale de alarma similare au venit inclusiv din partea oamenilor de știința, iar studiile efectuate…

- CARAS-SEVERIN – Seful administrativului resitean a vrut sa le raspunda carcotasilor care critica Guvernul, acuzand testarile reduse in perioada pandemiei! Primarul Ioan Popa spunea ca este la curent cu cifrele pandemiei la nivel mondial, pe care le urmareste in fiecare zi, in special pe Worldmeter.…

- Astazi este Ziua Naționala a Americii. Președintele Donald Trump a ținut, vineri, in ajunul zilei naționale a Statelor Unite ale Americii, un discurs fulminant in care a condamnat „revoluția culturala de stanga”, care, in opinia sa, a lansat un „atac radical” asupra democrației americane. Cuvantarea,…