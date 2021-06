Stiri pe aceeasi tema

- Conducatorii Guvernului chinez ”nu ne impartasesc valorile”, denunta secretarul general al NATO Jens Stoltenberg in urma unei intalniri, la Washington, cu presedintele american Joe Biden, relateaza Reuters. Relatiile cu China si Rusia urmeaza sa se afle pe agenda summitului NATO prevazut la…

- Turneul in Europa pe care il incepe miercuri presedintele american Joe Biden trimite semnalul ca multilateralismul a supravietuit epocii Trump si pregateste scena pentru cooperare transatlantica in abordarea actualelor provocari, de la China si Rusia pana la schimbarile climatice, a afirmat presedintele…

- Presedintele american Joe Biden il va primi luni, 7 iunie, pe secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, pentru a pregati summitul liderilor Aliantei Nord-Atlantice care va avea loc saptamana viitoare si a-si coordona abordarile cu privire la Rusia si China, transmite sambata EFE, potrivit Agerpres.…

- Pandemia de coronavirus a alimentat teoriile conspirației, mai ales scenariul in care virusul a fost creat sau a scapat in urma unei erori dintr-un laborator aflat in Wuhan, China."Cred ca ar trebui sa continuam sa investigam ce s-a intamplat in China, pana cand vom afla exact adevarul", a afirmat ANTHONY…

- Presedintele american Joe Biden va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul Unit si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la…

- Presedintele american Joe Biden va efectua in luna iunie prima sa deplasare in strainatate in Regatul si in Belgia, a anuntat vineri Casa Alba, relateaza Reuters si AFP. Joe Biden va participa la summitul G7 din perioada 11-13 iunie de la Cornwall (sud-vestul Angliei), iar apoi la summitul liderilor…

- Presedintele SUA Joe Biden i-a invitat pe omologii sai chinez Xi Jinping si rus Vladimir Putin la un summit virtual privind schimbarile climatice pe care il organizeaza in 22 si 23 aprilie, a declarat pentru AFP un oficial al Departamentului de Stat al SUA, relateaza AFP. In total, 40…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, se va deplasa la Bruxelles saptamana viitoare pentru a participa la reuniunea ministrilor de externe ai statelor membre NATO si pentru discutii cu oficialitati ale Uniunii Europene, a anuntat vineri Departamentul de Stat, transmite Reuters. La reuniunea ministeriala…